Son dakika: Kremlin duyurdu! Putin ile Joe Biden telefonda görüşecek

Kremlin Sözücüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.
Ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna krizi olacak olan görüşme talep Amerikan tarafından geldi.
ABD 3 BİN İLAVE ASKER GÖNDERİYOR
ABD, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor.
ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Başkan'ın direktifi üzerine Bakan Lloyd Austin bugün Fort Bragg'da konuşlu 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden geriye kalan 3 bin askerin de Polonya'ya sevk edilmesi talimatını verdi." dedi.
Birliğin gelecek günlerde bölgeye intikal edeceğine işaret eden yetkili, daha önce aynı tümenden 1700 askerin Polonya'ya sevk edildiğini, bununla birlikte 82'inci Hava İndirme Tümeni'ndeki tüm askerlerin bölgeye sevk edilmiş olacağına işaret etti.
18'İNCİ HAVA İNDİRME KOLORDUSU'NA BAĞLI&NBSP;300 ASKER ALMANYA'YA ULAŞTI
Birliğin, Afganistan çekilme sürecini komutan eden Tümgeneral Christopher Donahue tarafından komuta edildiğini aktaran yetkili, Almanya'ya sevk edilmesi emredilen 18'inci Hava İndirme Kolordusu'na bağlı 300 askerin de Almanya'ya ulaştığını duyurdu.
Yetkili, "Toplamda bu 5 bin ek personel, çok sayıda görev yapabilen, manevra kabiliyeti yüksek ve esnek bir kuvvetten oluşuyor. NATO müttefiklerimize güvence vermek, NATO'nun doğu kanadına yönelik herhangi bir olası saldırganlığı caydırmak, ev sahibi ülke kuvvetlerine eğitim vermek ve çok çeşitli beklenmedik durumlara katkıda bulunmak için konuşlandırılıyorlar." dedi.