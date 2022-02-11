Rusya'dan ABD’ye "Moskova'ya karşı enformasyon saldırısı" tepkisi: "Gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar"

"KUMPAS BAŞLATTILAR"

Batılı yetkililerin ve medyasının, kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." denildi.





