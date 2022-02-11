İspanya'daki Katolik Kilisesinde papazlar çocuklara tecavüz mü etti? "Bu sadece buzdağının görünen kısmı"

Ülkedeki 17 özerk yönetimin en küçüklerinden biri olan kuzeydeki Navarra'da yayımlanan araştırmada, cinsel istismara uğramış 52 kişinin ve bunu yaptığı iddia edilen Katolik Kilisesi bünyesinde çalışan 31 kişinin tespit edildiği bildirildi.
Navarra Devlet Üniversitesi (UPNA) tarafından yayımlanan raporda söz konusu cinsel istismarların 12 belediyede, Kilise'ye ait 17 eğitim kurumunda işlendiği kaydedildi.
DİN ÖĞRETMENLERİ, RAHİP, SAĞLIK VE YEMEKHANE GÖREVLİLERİ İLE OKUL BEKÇİSİ...
Cinsel istismarların aralarında din öğretmenleri, rahip, sağlık ve yemekhane görevlileri ile okul bekçisinin de olduğu 31 kişi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
"Bu sadece buzdağının görünen kısmı" değerlendirmesini yapan UPNA, araştırmalarına başlamalarından kısa süre sonra çok sayıda şikayet aldıklarını, şu anda 7 yeni başvurunun da incelendiğini duyurdu.