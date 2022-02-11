İspanya'daki Katolik Kilisesinde papazlar çocuklara tecavüz mü etti? "Bu sadece buzdağının görünen kısmı"

Ülkedeki 17 özerk yönetimin en küçüklerinden biri olan kuzeydeki Navarra'da yayımlanan araştırmada, cinsel istismara uğramış 52 kişinin ve bunu yaptığı iddia edilen Katolik Kilisesi bünyesinde çalışan 31 kişinin tespit edildiği bildirildi.