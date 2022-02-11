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    • Dünya
    • 11.02.2022 16:50
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    • 11.02.2022 17:06
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    İspanya'daki Katolik Kilisesinde papazlar çocuklara tecavüz mü etti? "Bu sadece buzdağının görünen kısmı"

    İspanya'da Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları araştırılmaya başlandı. Navarra Özerk Bölgesi'nde başlatılan araştırmada cinsel istismara uğramış 52 kişinin ve bunu yaptığı ileri sürülen 31 kişinin tespit edildiği açıklandı.

    AA
    Katolik Kilisesinde çocukların ırzına mı geçtiler

    Ülkedeki 17 özerk yönetimin en küçüklerinden biri olan kuzeydeki Navarra'da yayımlanan araştırmada, cinsel istismara uğramış 52 kişinin ve bunu yaptığı iddia edilen Katolik Kilisesi bünyesinde çalışan 31 kişinin tespit edildiği bildirildi.

    Navarra Devlet Üniversitesi (UPNA) tarafından yayımlanan raporda söz konusu cinsel istismarların 12 belediyede, Kilise'ye ait 17 eğitim kurumunda işlendiği kaydedildi.

    DİN ÖĞRETMENLERİ, RAHİP, SAĞLIK VE YEMEKHANE GÖREVLİLERİ İLE OKUL BEKÇİSİ...

    Cinsel istismarların aralarında din öğretmenleri, rahip, sağlık ve yemekhane görevlileri ile okul bekçisinin de olduğu 31 kişi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

    "Bu sadece buzdağının görünen kısmı" değerlendirmesini yapan UPNA, araştırmalarına başlamalarından kısa süre sonra çok sayıda şikayet aldıklarını, şu anda 7 yeni başvurunun da incelendiğini duyurdu.

        Navarra özerk yönetim hükümetinin Adalet Bakanı Eduardo Santos, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda cinsel istismara uğrayan mağdurlarla ilgili tam ve kapsamlı bir raporun özerk parlamentoya sunulacağını ve adaletin sağlanması için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

        Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının araştırılması için İspanyol Meclisinde de bir komisyon kurulması öngörülüyor.

        TOPLAMDA ORTAYA ÇIKAN 1237 MAĞDUR VAR!

        El Pais gazetesi geçen aylarda yayımladığı kapsamlı araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da 251'i yeni olmak üzere toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki araştırma sonucunu Vatikan'a ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.
            İngiliz The Economist’ten çarpıcı yazı
            Haberler Dünya İspanya'daki Katolik Kilisesinde papazlar çocuklara tecavüz mü etti? "Bu sadece buzdağının görünen kısmı"
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