Fransa'nın İslam düşmanı ırkçı Cumhurbaşkanı adayı Zemmour'dan skandal açıklama: Seçilirsem müezzin sesi duymayacağım

Fransız ırkçı siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour yine skandal bir açıklama yaptı. Açıklamasında bu kez camileri ve ezanı hedef aldı:
"Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum ve eğer ben cumhurbaşkanı olursam duymayacağım." Zemmour, nisan ayında yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
CAMİLERLE İLGİLİ SKANDAL SÖZLER
Aşırı sağcı söylemleriyle taraftar toplamaya çalışan siyasetçi, BFMTV kanalında halkın sorularını yanıtladı. Fransa'nın "kiliseler manzarası" olarak kalması gerektiğini söyleyen ırkçı siyasetçi, "devasa camileri reddediyorum." dedi.
SPOR MÜSABAKALARINA BAŞÖRTÜ YASAĞI
Fransa'da spor müsabakalarında başörtü yasağı düzenlemesi ise bir başka tartışma konusu ve gündemde yer alıyor. Fransız Senatosu'nda 18 Ocak'ta kabul edilen yasa teklifi, Ulusal Meclis'te karara bağlanacak. Bu süreçte ise teklif karşıtları yasayı protesto ediyor.