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    • Dünya
    • 11.02.2022 10:10
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    • 11.02.2022 10:26
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    Fransa'nın İslam düşmanı ırkçı Cumhurbaşkanı adayı Zemmour'dan skandal açıklama: Seçilirsem müezzin sesi duymayacağım

    Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'dan İslam karşıtı bir açıklama daha geldi. İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Zemmour, "Müezzin sesi duymak istemiyorum. Seçilirsem, duymayacağım" dedi.

    takvim.com.tr
    İslam düşmanı Zemmour’dan skandal açıklama!

    Fransız ırkçı siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour yine skandal bir açıklama yaptı. Açıklamasında bu kez camileri ve ezanı hedef aldı:



    "Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum ve eğer ben cumhurbaşkanı olursam duymayacağım." Zemmour, nisan ayında yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

    CAMİLERLE İLGİLİ SKANDAL SÖZLER
    Aşırı sağcı söylemleriyle taraftar toplamaya çalışan siyasetçi, BFMTV kanalında halkın sorularını yanıtladı. Fransa'nın "kiliseler manzarası" olarak kalması gerektiğini söyleyen ırkçı siyasetçi, "devasa camileri reddediyorum." dedi.

    SPOR MÜSABAKALARINA BAŞÖRTÜ YASAĞI
    Fransa'da spor müsabakalarında başörtü yasağı düzenlemesi ise bir başka tartışma konusu ve gündemde yer alıyor. Fransız Senatosu'nda 18 Ocak'ta kabul edilen yasa teklifi, Ulusal Meclis'te karara bağlanacak. Bu süreçte ise teklif karşıtları yasayı protesto ediyor.



        GÖSTERİYİ ENGELLEYEN EMNİYET MÜDÜRÜNE PARA CEZASI
        Paris polisi, "kamu düzenini tehlikeye atabilir" iddiasıyla, planlanan bir gösteriyi iptal etti. Gösteriyi organize eden Başörtülüler Kolektifi mahkemeye başvurdu.


        Paris İdare Mahkemesi protesto özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle yasağı kaldırdı. Mahkeme, gösteriyi engelleyen Paris Emniyet Müdürü'ne de para cezası verdi.

        SKANDAL TEKLİF
        Spor müsabakalarında başörtüsü yasağına ilişkin teklif kabul edilirse, Fransa'daki spor federasyonlarının etkinlik ve müsabakalarında, 'bariz dini semboller' kullanılamayacak.

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        Haberler Dünya Fransa'nın İslam düşmanı ırkçı Cumhurbaşkanı adayı Zemmour'dan skandal açıklama: Seçilirsem müezzin sesi duymayacağım
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