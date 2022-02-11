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    • Dünya
    • 11.02.2022 16:58
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    • 11.02.2022 16:59
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    Danimarka'dan flaş koronavirüs kararı! Aşılama programı sonlanıyor

    Son dakika haberi... 1 Şubat itibarıyla tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ve Kovid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkaran Danimarka, tüm aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu.

    O ülkeden flaş korona kararı! Aşılama programı sonlanıyor

    Danimarka Ulusal Sağlık Kurumu, Kovid-19'a yönelik tüm aşılama programının ilkbaharda sonlandırılacağını duyurdu.

    Kurumdan yapılan açıklamada, Danimarka'da aşılanma oranının yüksek seviyelere çıkması ve Kovid-19 salgının üçüncü dalgasının nüfusun büyük bölümüne virüse karşı bağışıklık kazandırmasından dolayı, ilkbaharda Kovid-19 aşılama programının sonlandırılacağı belirtildi.

    Açıklamada, salgında vakalarının geçen hafta en yüksek seviyeye çıktığı belirtilirken, ''Vakaların artışının tersine dönerek düşme yönünde olduğunun işaretleri güçlü bir şekilde görülüyor. Bu nedenle Kovid-19 aşısı 3.dozunun 18 yaşının altındakilere vurulmasını tavsiye etmiyoruz. Huzurevlerinde yaşayan ve 85 yaşının üzerinde olanlar içinde için de artık 4. dozun vurulmasını tavsiye etmiyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

    Danimarka hükümeti Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmıştı.

    Ulusal Sağlık Kurumunun verilerine göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 977'ye, vaka sayısı 2 milyon 196 bin 556'ya yükseldi.

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