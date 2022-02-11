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    • Dünya
    • 11.02.2022 09:04
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    • 11.02.2022 09:04
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Alman Jan Böhmermann'a yargı tokadı: Anayasa Mahkemesi de reddetti!

    Almanya Mahkemesi, şaklaban Jan Böhmermann’ın şiirine son noktayı koydu. Başkan Erdoğan’a yönelik hakaretler içeren şiir hakkındaki itiraz reddedildi. Böhmermann, 2019'da Yargıtay'a başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmişti.

    Erdoğan’a hakaret eden şaklabana yargı tokadı!

    Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiiri hakkında yaptığı itirazı reddetti.

    Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, hakaret dolu şiir yazan Böhmermann'ın itirazına ilişkin "Anayasal şikayeti kabul edilmeyecek, çünkü başarı şansı yok" ifadesi kullanıldı.



    Açıklamada, kararın kesin, itiraz yolunun da kapalı olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi, daha önce de Jan Böhmermann'ın Başkan Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti.



        Böhmermann, 2019'da Yargıtay'a başvurmuş ancak buradan da sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmişti.



        NOTA VERİLMİŞTİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında, Başkan Erdoğan'a hakaret içeren şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

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