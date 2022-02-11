Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi! Steinmeier'e kesin gözüyle bakılıyor...

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 5 yıllık süresinin bitmesinin ardından Federasyon Kongresi (Bundesversammlung), gelecek 5 yıl için ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek.
Cumhurbaşkanını seçecek Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyeleri ile eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.
Böylelikle 736 milletvekilinin yanı sıra 16 eyalet meclisince gönderilen delegelerle birlikte 1472 Federasyon Kongre üyesi pazar günü yerel saatle 12.00'de Almanya'nın gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçecek.
STEİNMEİER YENİDEN ADAY
2017'de Joachim Gauck'tan görevi devralan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mayıs 2021'de ikinci dönem için aday olacağını açıkladı.
Öte yandan İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Max Otte'yi aday gösterdi.
Sol Parti'nin adayı Mainz kentinde hekimlik yapan ve sosyal faaliyetlerde bulunan Dr. Gerhard Trabert, Özgür Seçmenler'in (Freier Waehler) adayı da astrofizikçi Dr. Stefanie Gebauer oldu.