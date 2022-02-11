Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi! Steinmeier'e kesin gözüyle bakılıyor...

Herhangi bir partiye üye olmayan Gerhard Trabert, Eylül 2021'deki genel seçimlerde Sol Parti adına Mainz kentinden aday oldu.

Sosyal pedagog ve doktor olan 65 yaşındaki Trabert, yıllardan beri evsizlere ve mültecilere yönelik çalışmalarla tanınıyor.

Sosyal faaliyetlerinden dolayı 2004'te Almanya Liyakat Nişanı verilen Trabert, ülke dışında da sosyal alanlarda çalışmaları bulunuyor.

AFD'NİN ADAYI OTTE

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Plettenberg kentinde doğan 57 yaşındaki Max Otte, 1983-1989 döneminde Köln Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldı.

Otte, Konrad-Adenauer Vakfı'nın bursuyla ABD'de de eğitim gördü, daha sonra çeşitli uluslararası örgütler ve kurumlarda çalıştı.