Afrin'deki füze saldırısında 3 çocuğu ölen İdlibli yoksul aile, bölücü terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmasını istiyor

Ulvan, evlerinin harabeye döndüğünü vurgulayarak "İdlib'den rejim yüzünden çıktık. Burada ise YPG'nin saldırısıyla çocuklarımız ve evimiz gitti. Burası güvenli bölge, neden böyle yapıyorlar? Allah'tan tek dileğim, bize bunları yaşatanlardan hesap sorulması." ifadesini kullandı.

"İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR SALDIRI OLMAZ"