Afrin'deki füze saldırısında 3 çocuğu ölen İdlibli yoksul aile, bölücü terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmasını istiyor

Esed rejiminin 3 yıl önce İdlib'in Maarratünuman ilçesine yoğunlaştırdığı saldırılar sonrası evlerini terk eden Ulvan ailesi, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Afrin'e sığındı. PKK/YPG'nin varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin'deki yerleşimlere 20 Ocak'ta füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda Ulvan ailesinin evi de hedef alındı. Eve isabet eden füze, avluda oynayan 3 masum çocuğu ailesinden kopardı. Yaralanan 3 aile bireyi de Türkiye'ye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Saldırıda, yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren ailenin evinde büyük hasar meydana geldi. Çocuklarının yasını tutan acılı aile ise ilçeyi kana bulayan teröristlerden hesap sorulmasını istiyor.
"3 ÇOCUĞUMUZ ÖLDÜ"
Afrin'deki hain terör saldırısının mağdur ettiği İdlibli aileyle görüşüldü. PKK/YPG saldırısına tanıklık ettiği o zor anları güçlükle anlatan Mustafa Ulvan, şunları söyledi:
"3 yıldır Afrin'de yaşıyoruz, saldırı gününe kadar çok şükür bir şey görmedik. Saldırı, 20 Ocak günü ikindi vakti oldu. Oğlumla namaz kılarken birden ses duyduk. Koştuk (avluya) buraya geldik, çocuklar yerdeydi. Her yeri toz duman kaplamıştı. 8 yaşındaki kızım oracıkta ölmüştü. 1'i torunum olmak üzere 3 çocuğumuz öldü. Şu an bir kızım yaralı, Türkiye'de tedavi oldu."