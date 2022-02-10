Rusya - Ukrayna arasında tansiyon yükseliyor! Lavrov'dan diplomatlara şok talimat: Ülkeyi terk edin

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizi, Rusya'nın ülke sınırındaki askeri tatbikata başlamasıyla giderek alevlendi. Belarus'la gerçekleştirdiği ortak tatbikat için haftalardır hazırlık yapan Rusya'dan savaş iddialarını güçlendiren nitelikte bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

İŞGAL İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un kritik çağrısı, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krize diplomatik çözüm bulabilmek adına yapılan görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Lavrov, Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söylemişti.

"İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... Bu hiçbir yere çıkmayacak bir yol" ifadeleri kullanan Lavrov'un son açıklaması da, Rusya'nın işgal girişimi söylentilerini kuvvetlendirdi.