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    • Dünya
    • 10.02.2022 09:23
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    • 10.02.2022 09:23
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    Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

    AA
    Ermenistan’dan Azerbaycan’a taciz ateşi! Karşılığı verildi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

    Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, 9 Şubat'ta saat 22.00'den itibaren Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca ateş altına alındığı bildirildi.

    Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

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    Haberler Dünya Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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