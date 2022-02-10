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    • Dünya
    • 11.02.2022 06:18
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    • 11.02.2022 06:18
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    ABD'den Ukrayna'ya yönelik yeni seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde risk arttı

    Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine 23 Ocak 2022'de yayımladığı Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısını yeniledi.

    AA
    ABD’den Ukrayna’ya seyahat uyarısı!

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine 23 Ocak 2022'de yayımladığı Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısını yeniledi.

    Uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri harekatı tehditlerine ilişkin bilgileri güncellemek için Ukrayna'ya yönelik Seyahat Uyarısını yeniden yayımladı." ifadesi kullanıldı.

    Daha önce ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerinin Ukrayna'dan ayrılması talimatı verildiğine işaret edilen uyarıda şunlar kaydedildi:

    "Artan Rus askeri harekatı tehdidi ve Kovid-19 riski nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin; Ukrayna'dakiler şimdi ticari veya özel yollarla ülkeden ayrılmalılar. Ukrayna'da kalıyorsanız, suç, sivil huzursuzluk ve Rusya'nın askeri müdahalesi ile olası savaş durumuna karşı daha dikkatli olun. Bazı bölgelerde risk arttı."

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğu belirtilen uyarıda, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Uyarıda, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, "Ukrayna'daki ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerinde askeri harekat başlatması durumunda ABD hükümeti tarafından tahliye edilmeyeceklerini bilmelidir. Askeri harekat herhangi bir zamanda ve uyarı yapılmadan başlayabilir." ifadeleri kullanıldı.

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