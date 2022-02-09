Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.02.2022 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 08:49
    ABONE OL

    Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü

    Kolombiya'nın Risaralda yönetim bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda maddi hasar meydana geliyor.

    Toprak kayması sonucu 14 kişi öldü

    Risaralda'ya bağlı Dosquebradas ve Pereira kentlerinde, etkili olan seller nedeniyle cadde ve sokaklarda çamur yığınları oluştu.

    Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, yağışın neden olduğu toprak kaymalarında şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler de destek veriyor.

    Pereira Belediye Başkanı Carlos Maya, afetten etkilenen bölgelerde halka yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, tahliye çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.
        Kar ve fırtınaya dikkat
        Haberler Dünya Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü
            SON DAKİKA