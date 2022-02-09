Kolombiya'da toprak kayması sonucu 14 kişi öldü

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, yağışın neden olduğu toprak kaymalarında şimdiye kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler de destek veriyor.