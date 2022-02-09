Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.02.2022 04:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2022 04:16
    ABONE OL

    Avrupa'daki Türklere zulüm sürüyor! Almanya'da 17 yaşındaki kıza saldırıp beyin tramvası geçirttiler

    Avrupa'daki Türklere yönelik ırkçı saldırılar artarak devam ediyor. Irkçı saldırılan son örneği ise Almanya Berlin. 17 yaşındaki Türk genç Dilan Sözeri, altı kişilik bir grup tarafından taciz edildi. Ardından talihsiz kıza saldırıp beyin tramvası geçirmesine sebep oldular.

    Avrupa’daki Türklere zulüm sürüyor

    Almanya'da Türklere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 3'ü kadın toplam 6 kişilik grup tarafından "pis yabancı" ve "geldiğin yere geri git" şeklindeki ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından Greifswalder Strasse İstasyonu'nda aynı grup tarafından darp edildi.

    Sözeri, saldırının ardından hastaneye kaldırılırken, beyin travması geçirdiği ve vücudunda darp izleri bulunduğu bildirildi.

    ALMAN BASININDAN MASKE YALANI
    Alman basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu ırkçı saldırı "Maske takmayan genç tramvayda saldırıya uğradı" başlıkları ile çarpıtılarak kamuoyuna servis edildi.

    Saldırının ırkçılık boyutuna değinilmeyen haberlerin ardından Sözeri, hastaneden bir video çekerek olayın nasıl geliştiğini anlattı, kamuoyu ile paylaştı.

        YÜZÜME TEKME ATMAK İSTEDİKLERİ İÇİN YERE DÜŞMEMİ İSTEDİLER
        Dilan yayınladığı videoda, "Başka bir seçeneğim kalmadığı için, basın hakkımda yalan haberler yazdığı için kamuoyuna açıklama gereği duydum. Yabancı oluğum için saldırıya uğradım. Benden bir durak sonra tramvaya binenler bana ırkçı hakaretlerde bulunmaya başladılar ve kaybolmamı istediler. Tramvaydan indikten sonra da etrafımı sararak sözlü saldırılarını sürdürdüler ardından da vurmaya ve tekmelemeye başladılar. Defalarca kafama vurdular ve ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu nedenle özellikle ayaklarıma vurdular" dedi.

        Başına gelen ırkçı saldırıyı anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Sözeri ayrıca, istasyonda çok sayıda insan olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğini belirtti.

        SKANDAL OLAYIN ARDINDAN TACİZCİLER SERBEST BIRAKILDI
        Olayın duyulmasının ardından Berlin polisi saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir genç kız ile 6 kişilik bir grup arasında tramvayda tartışma yaşandığı ifade edilerek, 6 kişilik grubu maske takmaları gerektiği konusunda uyaran genç kızın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı bildirildi.

            Genç kızın tramvaydan indikten sonra Greifswalder Strasse İstasyonu'nda saldırıya uğradığı ve darp edildiği aktarılan açıklamada, saldırının bir kısmını cep telefonuyla kaydeden Sözeri'ye ait görüntülerde saldırganlardan birinin tespit edildiği ve saldırganlardan 3'ünün bir barda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

            Gözaltına alınan saldırganların kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yalnız Kurt son fragman izle
            Haberler Dünya Avrupa'daki Türklere zulüm sürüyor! Almanya'da 17 yaşındaki kıza saldırıp beyin tramvası geçirttiler
                SON DAKİKA