Avrupa'daki Türklere zulüm sürüyor! Almanya'da 17 yaşındaki kıza saldırıp beyin tramvası geçirttiler

YÜZÜME TEKME ATMAK İSTEDİKLERİ İÇİN YERE DÜŞMEMİ İSTEDİLER

Dilan yayınladığı videoda, "Başka bir seçeneğim kalmadığı için, basın hakkımda yalan haberler yazdığı için kamuoyuna açıklama gereği duydum. Yabancı oluğum için saldırıya uğradım. Benden bir durak sonra tramvaya binenler bana ırkçı hakaretlerde bulunmaya başladılar ve kaybolmamı istediler. Tramvaydan indikten sonra da etrafımı sararak sözlü saldırılarını sürdürdüler ardından da vurmaya ve tekmelemeye başladılar. Defalarca kafama vurdular ve ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu nedenle özellikle ayaklarıma vurdular" dedi.