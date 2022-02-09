Avrupa'daki Türklere zulüm sürüyor! Almanya'da 17 yaşındaki kıza saldırıp beyin tramvası geçirttiler

Almanya'da Türklere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 3'ü kadın toplam 6 kişilik grup tarafından "pis yabancı" ve "geldiğin yere geri git" şeklindeki ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından Greifswalder Strasse İstasyonu'nda aynı grup tarafından darp edildi.
Sözeri, saldırının ardından hastaneye kaldırılırken, beyin travması geçirdiği ve vücudunda darp izleri bulunduğu bildirildi.
ALMAN BASININDAN MASKE YALANI
Alman basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu ırkçı saldırı "Maske takmayan genç tramvayda saldırıya uğradı" başlıkları ile çarpıtılarak kamuoyuna servis edildi.
Saldırının ırkçılık boyutuna değinilmeyen haberlerin ardından Sözeri, hastaneden bir video çekerek olayın nasıl geliştiğini anlattı, kamuoyu ile paylaştı.