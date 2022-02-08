Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.02.2022 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2022 16:26
    ABONE OL

    Ukrayna, Rusya-Belarus askeri tatbikatı ile aynı tarihlerde Bayraktar İHA'larının da olacağı bir tatbikat düzenleyecek

    Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya ve Belarus'un ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği tarihlerde, Ukrayna ordusunun da tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Tatbikatlarda Bayraktar insansız hava araçları da olacak.

    AA
    Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme! Bayraktar İHA’ları...

    Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği bir gözdağı mesajı olarak yorumlanan askeri tatbikatına, Ukrayna'dan karşılık geldi. Reznikov, Ukrayna merkezli ICTV kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'un 10-20 Şubat tarihlerinde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceğini anımsattı.

    Ukrayna'nın da askeri tatbikat hazırlığında olduğunu belirten Reznikov, "Bizim de söz konusu tatbikata paralel bir tatbikatımız olacak. Tatbikatlarda Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerinin yetenekleri test edilecek." dedi.

    Rusya ile Belarus'un düzenleyeceği "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı 10 Şubat'ta başlayacak.

    Rusya tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Belarus'a bugüne kadar iki S-400 hava savunma sistemi, Su-35 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri gönderildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekli olduktan sonra çalışandan ne kadar SGDP kesilir?
    Haberler Dünya Ukrayna, Rusya-Belarus askeri tatbikatı ile aynı tarihlerde Bayraktar İHA'larının da olacağı bir tatbikat düzenleyecek
        SON DAKİKA