Suikastı inceleyen 90 yaşındaki uzman: Kennedy'nin öldürülme emrini eski CIA Direktörü Allen Dulles verdi

Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim kampanyaları için gittiği Teksas'ta gizemli bir suikast ile öldürüldü.
ABD tarihinin en gizemli olaylarından biri olan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim kampanyaları için gittiği Teksas'ta gizemli bir suikast ile öldürüldü.
ABD tarihinin en gizemli olaylarından biri olan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Akşam'ın haberine göre, yaklaşık 60 yıldır suikastı inceleyen 90 yaşındaki adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, 'The JFK Assassination Dissected' isimli kitabında Kennedy'yi öldüren eski asker Lee Harvey Oswald'ın emri 1953-1961 arasında CIA Direktörü olan Allen Dulles'dan aldığını iddia etti.
Dulles, Küba'da Fidel Castro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı düzenlenen Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın başarısız olması üzerine Kennedy tarafından CIA'deki görevinden alınmıştı.
ONA GÖRE ÖLDÜRÜLME NEDENİ "İNTİKAM"
Wecht, suikastı soruşturan komisyonda da görev alan Dulles'un olayın üstünü örttüğünü ifade etti. Kennedy suikastını araştıran Warren Komisyonu, Oswald'ın suikastı tek başına planladığı sonucuna varmıştı.