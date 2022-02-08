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    • Dünya
    • 08.02.2022 10:39
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    • 08.02.2022 10:54
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    Suikastı inceleyen 90 yaşındaki uzman: Kennedy'nin öldürülme emrini eski CIA Direktörü Allen Dulles verdi

    Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy 22 Kasım 1963 Cuma günü öğlen saatlerinde eşiyle birlikte açık bir araba içinde Dallas'ta bir konvoyun arasında ilerlerken ateş açılarak öldürülmüştü. O günden beri bu suikastı araştıran adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, "Kennedy'nin işten çıkardığı eski CIA Direktörü Allen Dulles intikam almak için bu emri verdi" iddiasında bulundu.

    Kennedy’nin öldürülme emrini o verdi

    Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim kampanyaları için gittiği Teksas'ta gizemli bir suikast ile öldürüldü.

    ABD tarihinin en gizemli olaylarından biri olan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    22 Kasım 1963'te 46 yaşındayken Dallas'ta vurularak öldürülen dönemin ABD Başkanı Kennedy'nin suikastında CIA'in parmağı olabileceği öne sürüldü.

    90 YAŞINDA ADLİ PATOLOJİ UZMANI SUİKASTİ AYDINLATMAYA ÇALIŞIYOR

        Akşam'ın haberine göre, yaklaşık 60 yıldır suikastı inceleyen 90 yaşındaki adli patoloji uzmanı Cyril Wecht, 'The JFK Assassination Dissected' isimli kitabında Kennedy'yi öldüren eski asker Lee Harvey Oswald'ın emri 1953-1961 arasında CIA Direktörü olan Allen Dulles'dan aldığını iddia etti.

        Dulles, Küba'da Fidel Castro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı düzenlenen Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın başarısız olması üzerine Kennedy tarafından CIA'deki görevinden alınmıştı.

        ONA GÖRE ÖLDÜRÜLME NEDENİ "İNTİKAM"

        New York Post gazetesine konuşan Wecht, tetikçi Oswald'ın CIA ajanı olduğunu, işten atılmasına öfkelenen eski CIA Direktörü Dulles'un intikam için suikast emrini verdiğini söyledi.

            Wecht, suikastı soruşturan komisyonda da görev alan Dulles'un olayın üstünü örttüğünü ifade etti. Kennedy suikastını araştıran Warren Komisyonu, Oswald'ın suikastı tek başına planladığı sonucuna varmıştı.
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            Haberler Dünya Suikastı inceleyen 90 yaşındaki uzman: Kennedy'nin öldürülme emrini eski CIA Direktörü Allen Dulles verdi
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