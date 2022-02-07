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    • Dünya
    • 07.02.2022 16:38
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    • 07.02.2022 16:38
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    Suudi Arabistan, umre yapmak isteyenlere "PCR ve antijen testi" şartı koştu

    Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı belirtildi.

    AA
    Umre için PCR ve antijen testi şartı

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.

    Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.
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