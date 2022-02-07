Penisini pişirip yedirdi! 'Hadım Tarikatına baskın! Harem Ağası canlı yayında kesme...

İngiltere'de gerçekleştirilen bir polis operasyonu, ülkenin gündemine oturdu. Geçtiğimiz haftalarda sıra dışı bir istihbarat alan İngiliz polisi, söz konusu ihbarı araştırmaya başladı. Başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan bir evde 'hadım tarikatı' olduğundan emin olan polisler, söz konusu eve bir baskın gerçekleştirdi.
Sabah'ın haberine göre Kentin Finsbury Park bölgesinde bulunan eve baskın düzenleyen polisler, akılalmaz bir manzarayla karşılaştı. Kendilerine "Nullo" adı verilen hadım tarikatının üyelerinin, canlı yayında hadım etme işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kendisine "Harem Ağası" adı verilen tarikat liderinin, etrafında toplanan müritleri evinin bodrumunda hadım ettiği anlaşıldı.
3 gün süren inceleme sonucu ulaşılan detaylar ise şoke etti. Buna göre hadım tarikatı, internet üzerinden kurdukları bir site aracılığıyla bu operasyonları canlı yayınlıyordu. Paralı üyelik sistemine dahil olan izleyiciler "ödediğin kadar izle" anlayışıyla, işlemin her detayın için de para ödüyordu.