Penisini pişirip yedirdi! 'Hadım Tarikatına baskın! Harem Ağası canlı yayında kesme...

3 gün süren inceleme sonucu ulaşılan detaylar ise şoke etti. Buna göre hadım tarikatı, internet üzerinden kurdukları bir site aracılığıyla bu operasyonları canlı yayınlıyordu. Paralı üyelik sistemine dahil olan izleyiciler "ödediğin kadar izle" anlayışıyla, işlemin her detayın için de para ödüyordu.