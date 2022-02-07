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    • Dünya
    • 07.02.2022 14:36
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    • 07.02.2022 14:56
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    NATO'dan Başkan Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

    Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

    AA
    NATO’dan Başkan Erdoğan’a Ukrayna teşekkürü

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

    TELEFON GÖRÜŞMESİ
    Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

    Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

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