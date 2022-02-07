Kim Jong-un füze programlarını finanse etmek için kripto para çaldırıyor

Raporda, 2020'den 2021'in ortalarına kadar çalınan dijital varlığın 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, bu tür saldırıların Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programının "önemli gelir kaynaklarını" oluşturduğunu söyledi.
Araştırma sonuçlarının Cuma günü BM'nin yaptırımlar komitesine teslim edildiği bildirildi. Siber saldırılarda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç Kripto Para borsası hedef alındı.
KRİPTO SALDIRILARINDAN 2021'DE 400 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ
Raporda, Chainalysis isimli güvenlik şirketi tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl Kuzey Koreli siber saldırılarda 400 milyon Dolar değerinde dijital varlık elde edildiğini işaret eden rapora da atıfta bulunuldu.
2019 yılında da BM, Kuzey Kore'nin çok yönlü siber saldırılarda, kitle imha silahları programları için tahmini 2 milyar dolar biriktirdiğini bildirmişti.
BM Güvenlik Konseyi tarafından Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yapması ve balistik füze fırlatması yasaklandı.
Ancak BM raporuna göre, tüm sert yaptırımlara rağmen Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze altyapısını geliştirmeye devam edebiliyor.