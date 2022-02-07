Kim Jong-un füze programlarını finanse etmek için kripto para çaldırıyor

KRİPTO SALDIRILARINDAN 2021'DE 400 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Raporda, Chainalysis isimli güvenlik şirketi tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl Kuzey Koreli siber saldırılarda 400 milyon Dolar değerinde dijital varlık elde edildiğini işaret eden rapora da atıfta bulunuldu.

2019 yılında da BM, Kuzey Kore'nin çok yönlü siber saldırılarda, kitle imha silahları programları için tahmini 2 milyar dolar biriktirdiğini bildirmişti.