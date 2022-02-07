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    • Dünya
    • 07.02.2022 15:49
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    • 07.02.2022 15:49
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    Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizindeki çabalarını övdü

    Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

    AA
    Almanya Türkiye’yi övdü

    Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarını değerlendirdi.

    "Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır." diyen Burger, Türkiye'nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.

    Öte yandan Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christine Hoffmann, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Berlin'de bir araya geleceğini bildirdi.

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