Ölüm kuyusu! Fas'ta minik Rayyan yaşamını yitirdi

32 metrelik bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları dün de devam etti. 5 gündür kuyunun içinde olan çocuk gönderilen kameralar aracılığı ile sık sık takip edilirken, kurtarma operasyonu sadece ülkede değil tüm dünyada canlı olarak izlendi. Çukurun etrafında zaman zaman 6 bin kişinin olduğuna dikkat çekildi. Dün akşam kuyudan çıkarılan talihsiz çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Güçlükle kuyudan çıkarılan Rayyan, yaşamını yitirdi.