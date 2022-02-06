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    Ölüm kuyusu! Fas'ta minik Rayyan yaşamını yitirdi

    Fas'ta 32 metrelik bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları devam ederken acı haber geldi. Minik çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Ölüm kuyusu
    Fas'ta 32 metrelik bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmaları dün de devam etti. 5 gündür kuyunun içinde olan çocuk gönderilen kameralar aracılığı ile sık sık takip edilirken, kurtarma operasyonu sadece ülkede değil tüm dünyada canlı olarak izlendi. Çukurun etrafında zaman zaman 6 bin kişinin olduğuna dikkat çekildi. Dün akşam kuyudan çıkarılan talihsiz çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




    Güçlükle kuyudan çıkarılan Rayyan, yaşamını yitirdi.



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    Haberler Dünya Ölüm kuyusu! Fas'ta minik Rayyan yaşamını yitirdi
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