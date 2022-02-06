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    • Dünya
    • 06.02.2022 10:18
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    • 06.02.2022 10:22
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    Boris Johnson ile Emmanuel Macron arasında Ukrayna-Rusya krizi hakkında görüşme: Anlaştılar

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş riskini değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptı. En önemli önceliğin diplomatik yollarla krizin çözümü olduğu ve NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birlik olması konularında anlaşma sağlandı.

    AA
    Boris Johnson ile Emmanuel Macron anlaştı

    İngiltere Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye hakkında yapılan açıklamada, liderlerin Johnson'ın geçen hafta Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret dahil uluslararası ortaklarıyla yaptıkları görüşmeler hakkında birbirlerini bilgilendirdiği vurgulandı.

    "EN ÖNEMLİ ÖNCELİK"

    Açıklamada, "(İki lider) Mevcut gerilimlere diplomatik çözüm bulmanın 'en önemli öncelik' olarak kalması gerektiği konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

    Johnson ve Macron'un, NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birleşmesi gerektiğini vurguladığı kaydedilen açıklamada, liderlerin, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda derhal yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı duyuruldu.

    "NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRME..."

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Liderler, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme ve müttefiklerin, nerede ve nasıl olursa olsun kötü niyetli Rus faaliyetlerine karşı tam olarak korunmasını sağlama çalışmalarını ele aldı. Johnson, Cumhurbaşkanı Macron'a Manş Denizi'nde ortak yasa dışı göç sorunu üzerinde Fransa'yla çalışma taahhüdünü yeniden vurguladı. Liderler, insan kaçakçılarını durdurmak için iş birliği yapma gereği üzerinde anlaştı."
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