Boris Johnson ile Emmanuel Macron arasında Ukrayna-Rusya krizi hakkında görüşme: Anlaştılar

Açıklamada, "(İki lider) Mevcut gerilimlere diplomatik çözüm bulmanın 'en önemli öncelik' olarak kalması gerektiği konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.
Johnson ve Macron'un, NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birleşmesi gerektiğini vurguladığı kaydedilen açıklamada, liderlerin, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda derhal yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı duyuruldu.
"NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRME..."
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: