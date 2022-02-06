Boris Johnson ile Emmanuel Macron arasında Ukrayna-Rusya krizi hakkında görüşme: Anlaştılar

"Liderler, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme ve müttefiklerin, nerede ve nasıl olursa olsun kötü niyetli Rus faaliyetlerine karşı tam olarak korunmasını sağlama çalışmalarını ele aldı. Johnson, Cumhurbaşkanı Macron'a Manş Denizi'nde ortak yasa dışı göç sorunu üzerinde Fransa'yla çalışma taahhüdünü yeniden vurguladı. Liderler, insan kaçakçılarını durdurmak için iş birliği yapma gereği üzerinde anlaştı."