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    • Dünya
    • 06.02.2022 16:22
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    • 06.02.2022 16:25
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    Almanların yüzde 23'üne göre ülkeleri diktatörlük yolunda! Yurt dışına göç etmek istiyorlar...

    Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede demokrasiye olan güvenin azaldığını ve halkın yüzde 23'ünün ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Bazı insanların ülkeden göç etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.

    AA
    Almanlara göre ülkeleri diktatörlük yolunda...

    Welt am Sonntag gazetesinin INSA araştırma enstitüsüne dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgını sırasında hükümete olan güven zayıfladı.

    Bazı insanların ülkeden göç etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.

    Halkın yüzde 23'ünün, Almanya'nın diktatörlük yolunda olduğu görüşünü dile getirdiği kaydedildi.
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        Haberler Dünya Almanların yüzde 23'üne göre ülkeleri diktatörlük yolunda! Yurt dışına göç etmek istiyorlar...
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