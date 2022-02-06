Almanların yüzde 23'üne göre ülkeleri diktatörlük yolunda! Yurt dışına göç etmek istiyorlar...

Welt am Sonntag gazetesinin INSA araştırma enstitüsüne dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgını sırasında hükümete olan güven zayıfladı.
Bazı insanların ülkeden göç etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.
Welt am Sonntag gazetesinin INSA araştırma enstitüsüne dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgını sırasında hükümete olan güven zayıfladı.
Bazı insanların ülkeden göç etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.
INSA'nın Genel Müdürü Hermann Binkert, batıda yaşayanların yüzde 20'sinin ve doğuda yaşayanların yüzde 30'unun demokrasiyi tehdit altında gördüğünü aktardı.