Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor! Çin Rusya'ya arka çıktı

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin dünya gündeminin en sıcak maddesi haline gelmiş durumda. Batı ile Rusya, Ukrayna krizi yüzünden Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana en ciddi restleşmeyi yaşarken, Pekin'i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Batı karşısında tam destek aldı. Putin ile Şi'nin imzaladığı bildiri, ABD'nin merkezde olduğu tek kutuplu dünya düzenine karşı bir "yeni dünya düzeni" bildirisi olarak yorumlandı.
OLİMPİYAT GÖLGESİNDE DİPLOMATİK MANİFESTO
Çin'de düzenlenen 24'üncü Kış Olimpiyatları açılışını vesile gören Rusya lideri Putin, Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk defa Çin'e ziyaret gerçekleştirerek Şi Cinping ile bir araya geldi. Pekin'deki "Dyaoytay" devlet konuk sarayında gerçekleşen ve 3 saat devam eden zirve sonunda kritik bildiri imzalandı. Hürriyet'in haberine göre 12 sayfadan oluşan ve Moskova ile Pekin'in bundan böyle izleyecekleri uluslararası ilişkileri nasıl gördüklerini tarif eden bildirinin ana maddeleri şunlar oldu:
1. Bağımsız ve egemen devletlerin iç işlerine dışardan karışılmasına, müdahale edilmesine karşı çıkacağız.
2. Dış güçlerin ülke güvenliklerini zayıflatmasına ve burada renkli devrimler organize edilmesine karşı çıkacağız.
3. Avrasya ekonomik bölgesiyle Çin'in öncülüğünü yaptığı "Bir kuşak bir yol" işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız.