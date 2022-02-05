Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.02.2022 08:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2022 08:16
    ABONE OL

    Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü

    Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda Rusya-Ukrayna krizini ele aldı. ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada Blinken’ın, gerilimi tırmandırması durumunda Rusya’ya ağır bedeller ödeteceklerini ifade ettiği belirtildi.

    ABD ile Ukrayna arasında kritik temas

    ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırları boyunca asker yığması ile Ukrayna ve ABD'nin Rusya'yı diplomasiyi sürdürmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya teşvik etmek için attığı adımlar ele alındı." denildi.

    Bakan Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmeyi de ele aldığı belirtilen açıklamada, Blinken'ın ABD'nin Rusya ile karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya hazır olduklarını, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, Blinken'ın, gerilimi tırmandırması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödeteceklerini de ifade ettiği belirtildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Akrabalara kıyak kamuya zarar
    Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü
        SON DAKİKA