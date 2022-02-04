Yunanistan'ın göçmenleri ölüme itmesine dünya sessiz kaldı!

Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine verilen uluslararası tepkilerde, bir yandan kayıtsız kalınamazken, diğer yandan olayın sorumlusu olarak Yunanistan'a doğrudan atıfta bulunulmaması dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, "Göçmen ölümlerine ilişkin raporlar gerçekten çok üzücü ve ilgili makamlar tarafından acilen araştırılmalıdır. Burada yaşananlar hakkında doğrudan bir bilgimiz yok. Ancak, bildiğiniz gibi, BM İnsan Hakları Ofisi, devletlerin uluslararası sınırlarında yargı yetkisini kullanma hakkına sahip olduğunu ancak bununla beraber, bunu insan hakları yükümlülükleri ışığında yapmaları gerektiğini defalarca vurguladı." ifadelerini kullandı.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo da düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini "yürek parçalayıcı" olarak niteledi.
Sözcü Mantoo, "Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.
Mantoo, Yunanistan'da yaşanan olaya ilişkin ilgili tüm taraflarla konuyu takip ettiklerini belirterek, "Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz." dedi.
BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli de dehşete düştüklerini belirtti.
ALMANYA'DAN OLAYIN AYDINLATILMASI ÇAĞRISI
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin Yunanistan-Türkiye sınırındaki ölüm haberlerinin, Alman hükümeti tarafından endişeyle not edildiği belirtilerek, "Olayın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, prensip olarak, her türlü sınır korumanın her koşulda insani standartları karşılaması ve uluslararası ve Avrupa hukukunun geçerli hükümlerine uygun olmasının merkezi öneme sahip olduğu kaydedildi.