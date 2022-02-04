Yunanistan'ın göçmenleri ölüme itmesine dünya sessiz kaldı!

AB, DURUMUN SORUŞTURULMASINI İSTEDİ

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında, düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

"Doğruluğu teyit edilirse bu tür muameleler hoş görülemez." diyen Hipper, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un Yunanistanlı muhatabıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

Hipper, "konuyla ilgili yakın temasın ne anlama geldiği" sorusu üzerine, Johansson'un Fransa'da düzenlenen gayriresmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile olayı anlamak üzere konuştuğunu ifade etti.

Toplantının ardından Johansson, "Göçmenler muhtemelen AB'ye girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu konuyu burada bulunan Yunan bakana açtım. Konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Çok az bilgisi vardı. Ama bildiği kadarıyla göçmenlerin Yunanistan sınırına doğru gelmediklerini söyledi. Durumu soruşturmalıyız ve daha fazla şey öğrenmeliyiz." dedi ve şöyle devam etti: