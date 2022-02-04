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    • Dünya
    • 04.02.2022 16:10
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    • 04.02.2022 16:32
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    Kremlin önce Başkan Erdoğan ile görüşme istiyor: Putin herkesle görüşmeye hazır ancak sonuç önemli

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

    AA
    Kremlin önce Başkan Erdoğan ile görüşme istiyor

    Ukrayna ile Rusya savaşın eşiğine geldiği bu süreçte Ankara-Moskova hattı arasında karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı." dedi.

    Öte yandan, "kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini" belirten Peskov, şunları söyledi:

    "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var. Şimdilik böyle bir anlayış yok."

        Peskov, Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

        "NORMANDİYA FORMATI ZİRVESİ İÇİN ANLAŞMALARIN UYGULANMASI GEREKİYOR"

        Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Normandiya Formatı (Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa) zirvesinin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, bu konudaki zirvelerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

        Peskov, "Ancak bunun gerçekleşmesi için yapılan anlaşmaların (Minsk anlaşmaları) uygulanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

        "RUSYA'NIN GÜVENLİKLE İLGİLİ YANITLARI BASINA SIZDIRMASI İMKANSIZ"

            ABD'nin, Rusya'yı güvenlik garantileri ile ilgili yanıtları basına sızdırmakla suçladığına dikkati çeken Peskov, bunu "olumsuz karşıladıklarını" belirtti.

            Bunun "imkansız" olduğunu savunan Peskov, "Maalesef, Amerikalı meslektaşlarımız sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan konularda sıklıkla emin olabiliyorlar." ifadesini kullandı.

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            Kremlin önce Başkan Erdoğan ile görüşme istiyor
            Haberler Dünya Kremlin önce Başkan Erdoğan ile görüşme istiyor: Putin herkesle görüşmeye hazır ancak sonuç önemli
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