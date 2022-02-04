Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye'de görüşmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bu konuda, herhangi bir anlayış yok. Bu nedenle, bu konuda istişare henüz yapılmadı." dedi.

Öte yandan, "kimsenin görüşme imkanını reddetmediğini" belirten Peskov, şunları söyledi: