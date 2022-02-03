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    • Dünya
    • 03.02.2022 11:00
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    • 03.02.2022 11:01
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    Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis öldü

    Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Selanik'te hukuk eğitimi ardından Paris'te Ticaret Hukuku ve Avrupa Topluluğu Hukuku üzerine yüksek lisans yapan Hristos, 5 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.

    AA
    Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı öldü

    Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 93 yaşındaki Sarcetakis, bir süredir tedavi gördüğü başkent Atina'daki Laiko Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

    Sarcetakis, Selanik'te hukuk eğitimi almış, ardından Paris'te Ticaret Hukuku ve Avrupa Topluluğu Hukuku üzerine yüksek lisans yapmıştı.

    Yunanistan'daki cunta yönetiminde cezaevine giren, işkence gören Sarcetakis, cuntanın düşmesinin ardından yargıdaki görevine geri dönmüştü. 1985'te Cumhurbaşkanı seçilen Sarcetakis, bu görevi 1990 yılına kadar sürdürmüştü.

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    Haberler Dünya Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis öldü
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