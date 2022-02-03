Ünlü çift Tom Brady ve Gisele Bundchen çocukları için zenginler adasında para saçıyor





ONLARI İHMAL ETTİM

Çocukların göz retinası ile odalara girebileceği, çok özel bir güvenlik sisteminin de yapılacağı malikanenin yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı. NFL ekibi Tampa Bay Buccaneers'te oynayan ve Amerikan futbolu tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen ve 7 şampiyonluk yaşayan Tom Brady, emeklilik kararı aldı. Efsane oyuncu, 22 yıllık kariyerini sonlandırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı. Tom Brady, "Artık tüm zamanımı Gisele ve iki çocuğum için değerlendireceğim. Onları ihmal ettiğim doğru. Şimdi telafi zamanı" dedi.