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    Ünlü çift Tom Brady ve Gisele Bundchen çocukları için zenginler adasında para saçıyor

    Amerikan futbolunun efsaneleri Tom Brady ve Gisele Bundchen, Miami’deki Creek Adası’nda aldıkları evi yıktı. 10 milyon dolara mal olacak 17 odalı malikanenin her noktası çocukları Vivian ve Benjamin için tasarlanacak...

    Çocuklar duysun!

    Amerikan futbolunun efsaneleri Tom Brady ve Gisele Bundchen, Ivanka Trump ve Jared Kushner çiftinin yaşadığı Miami'nin Biscayne Körfezi'nde yer alan Creek Adası'nda bir ev aldı. 17 milyon dolara alınan ev yıkıldı. Şimdi inşaasına başlanan yeni malikanenin 10 milyon dolara mal olacağı belirtilirken, ilginç bir detay ortaya çıktı. Gisele ile Tom, 17 odalı malikaneyi tamamen çocukları Vivian ve Benjamin için tasarladı. Öyle ki, çocuk yüzme salonu, oyun odası, yapay zeka odası gibi özel düşünülen mekanların da planlandığı ev dünyada ilk olacak.



    ONLARI İHMAL ETTİM
    Çocukların göz retinası ile odalara girebileceği, çok özel bir güvenlik sisteminin de yapılacağı malikanenin yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı. NFL ekibi Tampa Bay Buccaneers'te oynayan ve Amerikan futbolu tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen ve 7 şampiyonluk yaşayan Tom Brady, emeklilik kararı aldı. Efsane oyuncu, 22 yıllık kariyerini sonlandırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı. Tom Brady, "Artık tüm zamanımı Gisele ve iki çocuğum için değerlendireceğim. Onları ihmal ettiğim doğru. Şimdi telafi zamanı" dedi.



    Tom Brady ve Gisele Bundchen, 2009 yılında harika bir düğünle evlenmişti. Çiftin Vivian ve Benjamin adlı iki çocuğu var.

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    Haberler Dünya Ünlü çift Tom Brady ve Gisele Bundchen çocukları için zenginler adasında para saçıyor
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