NATO'ya bağlı İngiliz ve Norveç savaş uçakları, Rus bombardıman uçaklarına önleme yaptı!

NATO Müttefik Hava Komutanlığından yapılan açıklamada, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki F-35 uçağının, dün Kuzey Denizi üzerinde uçan Rus uçaklarının tespit edilmesi üzerine Norveç'in kuzeyindeki Evenes Hava Üssü'nden kalktığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Norveç uçakları Rus A-50 uçaklarını belirledi ve bir süre izledi.