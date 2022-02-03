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    • Dünya
    • 03.02.2022 15:02
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    • 03.02.2022 15:07
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    Dev gemide patlama! 2 milyon varil petrol taşıyabiliyordu alevlere teslim oldu

    Son dakika haberi... Nijerya kıyılarındaki petrol sahasında işletilen bir gemide patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 2 milyon varil petrol depolama kapasitesine sahip gemi alevlere teslim oldu.

    2 milyon varil petrol taşıyabiliyordu alevlere teslim oldu

    Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında petrol şirketi SEPCOL tarafından işletilen gemide patlama meydana geldi.

    Nijer Nehri deltasında bulunan ve 2 milyon varil petrol depolama kapasitesine sahip gemi, patlamanın ardından alevlere teslim oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre alevler geminin tamamını sardı.

    SEPCOL İcra Kurulu Başkanı Ikemefuna Okafor yaptığı açıklamada, "Şu anda bildirilen bir ölüm vakası yok, ancak olaydan önce gemide 10 mürettebatın olduğunu doğrulayabiliriz. Güvenlikleri ile ilgili soruşturmalara öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

    Patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktaran Okafor, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

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    Haberler Dünya Dev gemide patlama! 2 milyon varil petrol taşıyabiliyordu alevlere teslim oldu
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