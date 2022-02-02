Ukrayna'dan Rusya'ya karşı açıklama: Donbas bölgesine özel statü verilmeyecek

Kuleba, Polonya Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

RUSYA İSTİYORDU

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne özel statünün verilmesi ihtimalini değerlendiren Kuleba, "Ukrayna'nın hiçbir bölgesi ulusal kararları veto etme hakkına sahip olmayacak. Bu, taşa oyulmuştur. Bu nedenle, Rusya'nın istediği gibi bu bölgelere özel statü verilmeyecek, bölgelerin veto hakkı da olmayacak." dedi.

Kuleba, öte yandan devletin merkezi gücünün azaltılması yönünde reform uyguladıklarını vurguladı.

"ÖNCE GÜVENLİK"