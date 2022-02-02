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    • Dünya
    • 02.02.2022 16:13
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    • 02.02.2022 16:13
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    Ukrayna'dan Rusya'ya karşı açıklama: Donbas bölgesine özel statü verilmeyecek

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel statünün verilmeyeceğini açıkladı. Rusya uzun süredir, krizin merkezi olan Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel statü verilmesi için diplomatik çaba harcıyordu.

    AA
    Ukrayna’dan Rusya’ya karşı açıklama: Verilmeyecek

    Kuleba, Polonya Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    RUSYA İSTİYORDU

    Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne özel statünün verilmesi ihtimalini değerlendiren Kuleba, "Ukrayna'nın hiçbir bölgesi ulusal kararları veto etme hakkına sahip olmayacak. Bu, taşa oyulmuştur. Bu nedenle, Rusya'nın istediği gibi bu bölgelere özel statü verilmeyecek, bölgelerin veto hakkı da olmayacak." dedi.

    Kuleba, öte yandan devletin merkezi gücünün azaltılması yönünde reform uyguladıklarını vurguladı.

    "ÖNCE GÜVENLİK"

    Donbas meselesine ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Kuleba, "Minsk anlaşmaları, güvenlikle ilgili maddelerle başlıyor. Anlaşmaların siyasi kısmı ikinci yerde bulunuyor. Bu nedenle, herkesin önce güvenlik konusuna odaklanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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