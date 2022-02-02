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    Tenis dünyasının şampiyonu Rafael Nadal servetiyle dudak uçuklatıyor

    Tenis dünyasının epik şampiyonu Rafael Nadal, raket sayesinde 155 milyon dolar kazandı. Sponsor gelirleriyle 200 milyon dolarlık servete ulaşan Nadal’ın kolundaki saatin değeri bile 2.3 milyon dolar...

    Parayla dans

    Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Tenis kariyeri boyunca şampiyonalardan 155 milyon dolar kazanan Nadal, sponsorların da vazgeçemediği bir efsane.



    RAFA İÇİN ÖZEL
    Avustralya'da şampiyonluk kupasını kaldırırken kolundaki Richard Mille marka saat kısa sürede sosyal medyada trend topic oldu. İsviçreli saat üreticisi tarafından Nadal için üretilen RM 27-04'nin satış fiyatı 2.3 milyon dolar. Yani yaklaşık 31.5 milyon lira. Mallorca'da sıradan bir aile hayatı ile büyüyen 35 yaşındaki Nadal, şimdi kentin kralı.



    KATAMARAN DA VAR
    Nadal mahrem kalmayı sevse de, birçok profesyonel sporcu gibi, 2020'deki karantina sırasında bize Balear Adaları'ndaki muhteşem malikanesinde yaşamayı tercih etti. 10 dönüm arazi içindeki 20 yatak odalı malikanede tenis kortu bile var. Nadal'ın 4.5 milyon euroluk katamaranı da malikanenin sahilinde bekliyor.
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        Haberler Dünya Tenis dünyasının şampiyonu Rafael Nadal servetiyle dudak uçuklatıyor
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