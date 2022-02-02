Tenis dünyasının şampiyonu Rafael Nadal servetiyle dudak uçuklatıyor





KATAMARAN DA VAR

Nadal mahrem kalmayı sevse de, birçok profesyonel sporcu gibi, 2020'deki karantina sırasında bize Balear Adaları'ndaki muhteşem malikanesinde yaşamayı tercih etti. 10 dönüm arazi içindeki 20 yatak odalı malikanede tenis kortu bile var. Nadal'ın 4.5 milyon euroluk katamaranı da malikanenin sahilinde bekliyor.