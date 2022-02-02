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    • Dünya
    • 02.02.2022 18:24
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    • 02.02.2022 18:41
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    Son dakika: Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı

    Son dakika haber... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri gönderileceğini doğruladı.

    ABD’den Avrupa’ya 3 bin asker gönderecek!

    ABD, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydıracağını duyurdu.

    Konuya ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada 1000 askerin Romanya'ya, 2 bin askerin ise Polonya ve Almanya'ya gönderileceğinin altı çizildi.



    BIDEN AÇIKLAMIŞTI
    Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini belirtmişti.



    8500 ASKER TEYAKKUZA GEÇTİ
    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.



        OLASI BİR ÇATIŞMAYA KATILMAYACAK
        Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

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