Son dakika: Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı

ABD, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydıracağını duyurdu.
Konuya ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada 1000 askerin Romanya'ya, 2 bin askerin ise Polonya ve Almanya'ya gönderileceğinin altı çizildi.
BIDEN AÇIKLAMIŞTI
Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini belirtmişti.
8500 ASKER TEYAKKUZA GEÇTİ
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.