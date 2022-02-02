Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Batı ülkelerine mektup: Dürüst bir şekilde açıklanmalı

Lavrov, ABD ve NATO'nun bu tekliflere yazılı cevap gönderdiğine dikkati çekerek, "ABD ve NATO'nun yanıtları, tüm Avrupa güvenlik mimarisinin temeli olan eşit ve bölünmez güvenlik ilkesi konusunda önemli anlayış farklılıklarını ortaya koyuyor. Diyalog açısından belirleyici olan bu konunun derhal açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"HER BİR AGİT ÜLKESİ DE EŞİT GÜVENLİK HAKKINA SAHİP"