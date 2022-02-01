Irkçı ve İslam karşıtı açıklamalarla tanınan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'a kardeşi bile tahammül edemedi

Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık eleştirilerin hedefi olan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders yine İslam karşıtı söylemlerde bulundu.
İSLAM'A YÖNELİK HAKARETE VARAN SÖZLER
Irkçı lider Wilders, sosyal medya hesabından, Hollanda İstatistik Kurumunca (CBS) dün yayımlanan 2021'in mülteci istatistiklerini aktaran bir haberin altına, "Ülkemizi sömürüp, evlerimizi, paralarımızı alıyorlar. Daha fazla İslam, daha fazla sorun. Çünkü hükümet şans arayanlara (sığınmacılara ve mültecilere) sınırlarımızı kapatmayı reddediyor." yazısını paylaştı.