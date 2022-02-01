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    • Dünya
    • 01.02.2022 23:43
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    • 01.02.2022 23:55
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    Irkçı ve İslam karşıtı açıklamalarla tanınan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'a kardeşi bile tahammül edemedi

    Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, sık sık ırkçı söylemler, sığınmacılara karşı negatif tavrı ve İslam'a yönelik ağza alınmayacak hakaretlerle tanınıyor. Wilders'ın bu tutumu kardeşini de çileden çıkarttı. Kardeşi kendilerinin de göçmen bir aileden geldiğini hatırlatarak kardeşini eleştirdi.

    Irkçı ve İslam düşmanı Wilders’a kardeşinden tepki

    Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık eleştirilerin hedefi olan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders yine İslam karşıtı söylemlerde bulundu.

    İSLAM'A YÖNELİK HAKARETE VARAN SÖZLER


    Irkçı lider Wilders, sosyal medya hesabından, Hollanda İstatistik Kurumunca (CBS) dün yayımlanan 2021'in mülteci istatistiklerini aktaran bir haberin altına, "Ülkemizi sömürüp, evlerimizi, paralarımızı alıyorlar. Daha fazla İslam, daha fazla sorun. Çünkü hükümet şans arayanlara (sığınmacılara ve mültecilere) sınırlarımızı kapatmayı reddediyor." yazısını paylaştı.

        IRKÇI KARDEŞİNE SİTEM ETTİ


        IIrkçı liderin ağabeyi Paul Wilders ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şans arayanlar mı? Bunlar aynı zamanda, babamız Alman kökenli, annemiz Endonezya kökenli, Wilders'in eşi Macar kökenli, benim en az bir eski sevgilim Alman kökenli. Yanı kısacası tüm Wilders ailesi." yazarak, Wilders ailesinin de Hollanda'ya göçmen olarak geldiklerini hatırlattı ve kardeşi Wilders'i eleştirdi.

        HOLLANDA'YA MÜLTECİ BAŞVURUSU ARTIYOR
        TCBS, 31 Ocak'ta, 2021'in mülteci istatistiklerini açıklayarak, ülkeye iltica başvurularının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak 24 bin 740 olduğunu belirtmişti. Geçen yıl ülkeye 10 bin 120 mültecinin geldiği, bunun 2020'ye göre 2,5 kat fazla olduğu ifade edilmiş, 2019'da ise ülkeye 4 bin 180 mültecinin geldiği bilgisi paylaşılmıştı.
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        Haberler Dünya Irkçı ve İslam karşıtı açıklamalarla tanınan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'a kardeşi bile tahammül edemedi
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