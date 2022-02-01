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    • Dünya
    • 01.02.2022 13:44
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    • 01.02.2022 13:53
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    Dünya genelinde yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü

    Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), geçen ay dünya genelinde 12 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada Lempen, Meksika'dan 4, Haiti, Honduras ve Pakistan'dan ikişer, Kazakistan ve Myanmar'dan bir gazetecinin cinayete kurban gittiği kaydedildi.

    AA
    Yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü

    Basın emekçileri güncel ve dünyayı ilgilendiren olaylarla ilgili aktif ve zorlu bir süreçte bilgi toplayıp bunu topluma aktarmak için binbir zahmet üstlenirken hayatını riske atıyor.

    Dünya genelinde gazetecilerin yasal hakları ve güvenliğini sağlamak için çalışan PEC'ten yapılan yazılı açıklamada, 2022'nin ilk ayında "rekor sayıda gazeteci öldürülmesinin şok edici" olduğu vurgulandı.

    PEC, öldürülen gazetecilerin yaslı aileleri için adaletin sağlanması ve yeteri kadar tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.

        PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, cinayetleri kınayarak, "2022'nin ilk ayı, 12 medya çalışanının saldırganlar tarafından hayatını kaybetmesiyle iç karartıcı haberlerle başladı." ifadesini kullandı.

        Lempen, Meksika'dan 4, Haiti, Honduras ve Pakistan'dan ikişer, Kazakistan ve Myanmar'dan bir gazetecinin cinayete kurban gittiğini kaydetti.

        PEC verilerine göre, 2021'de 29 ülkeden 79 gazeteci öldürülmüştü. Afganistan'da 12, Meksika'da 10, Pakistan'da 7, Hindistan'da 6, Filipinler'de 4 gazeteci çeşitli saldırılarda yaşamını yitirmişti.

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