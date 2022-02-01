Dünya genelinde yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü

Basın emekçileri güncel ve dünyayı ilgilendiren olaylarla ilgili aktif ve zorlu bir süreçte bilgi toplayıp bunu topluma aktarmak için binbir zahmet üstlenirken hayatını riske atıyor.
Dünya genelinde gazetecilerin yasal hakları ve güvenliğini sağlamak için çalışan PEC'ten yapılan yazılı açıklamada, 2022'nin ilk ayında "rekor sayıda gazeteci öldürülmesinin şok edici" olduğu vurgulandı.
PEC, öldürülen gazetecilerin yaslı aileleri için adaletin sağlanması ve yeteri kadar tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.