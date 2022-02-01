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    • Dünya
    • 01.02.2022 08:38
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    • 01.02.2022 08:38
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    Çin sahil güvenlik gemileri Japonya kara sularına girdi! Asya'da gerilim tırmanıyor

    Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı durumda bulunan Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdi. Çin bu yıl ikinci kez Japonya kara sularını ihlal etmiş oldu.

    Asya’da korkutan gerilim! Çin gemileri...

    Çin bandıralı 2 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

    Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

    Gemiler, Minamikojima adaları çevresinde Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede balıkçı gemilerine yaklaştı.

    Yaklaşık 4 saat kalan gemiler, Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, bölgeden ayrıldı.

    Kamu yayıncısı NHK'ye göre Çin bandıralı gemiler, bu yıl ikinci kez Japonya kara sularına girmiş oldu. İlk ihlal 15 Ocak'ta kayda geçmişti.

    Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği söz konusu ihlale yönelik Çin'e protesto notası verildiğini aktardı.

    TARTIŞMALI ADALAR
    Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

    Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

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    Haberler Dünya Çin sahil güvenlik gemileri Japonya kara sularına girdi! Asya'da gerilim tırmanıyor
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