POLONYA'DAN DESTEK GELDİ
Polonya, Ukrayna'ya savunma alanında destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile bir araya geldi.
Morawiecki, Şmıgal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, enerji, savunma ve insani yardım alanlarında Ukrayna'ya destek vermeye hazır olduklarını vurguladı, Polonya'da 27 Ocak'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyen bir kararın kabul edildiğini hatırlattı.
Polonya Başbakanı ayrıca, Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımında bulunacaklarını belirtti.
Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği ülkeleri arasında dayanışmanın önemine de işaret ederek bağımsız ve demokratik Ukrayna'nın, tüm Avrupa ülkelerinin çıkarına olacağını söyledi.
TÜRKİYE İLE ANLAŞMA PLANI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamaya hazırlandıklarını söyledi.
Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde güçlü bir ekonomik sinyal vermek istediklerini belirtti.
Söz konusu sinyalin, Türkiye ile STA imzalanması olduğuna işaret eden Zelenskiy, "İki gün içerisinde Türkiye ile bir STA imzalayarak güçlü bir ekonomik sinyal vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor ve anlaşacağımızdan eminim." dedi.