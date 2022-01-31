New York'ta kar fırtınası! Belediye kar küreme işçileri alacak

Belediye açıklamasında "Bir kar fırtınasıyla savaşmak için bir köy gerekir. DSNY kar işçileri alıyor! Kayıtlı işçiler bugün, Pazartesi ve Salı yerel bürolara başvurmalıdır. Ücret, saatte 17 dolardan başlar ve haftada 40 saatten sonra 25.50 dolara yükselir" ifadelerini kullandı.