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    • Dünya
    • 31.01.2022 16:49
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    • 31.01.2022 17:00
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    New York City Belediye Başkanı Eric Adams balık yemek yerine kar küredi

    Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası kara teslim oldu. Kardan etkilenen kentlerden biri de New York City idi. Türk dostu olarak da tanınan kentin belediye başkanı Eric Adams, karla mücadeleyi yakından takip ediyor. Adams kimi zaman kar küredi, kimi zaman ise halka bilgilendirme mesajları geçti. Eric Adams'ın belediye yoğun kar yağışı altındayken balık yemek yerine kar küremesi dikkat çekti.

    New York Belediye Başkanı kar küredi

    ABD'nin doğu kıyılarını vuran yoğun kar yağışı nedeniyle New York'ta hava sıcaklığı -5 dereceye düşerken, kar kalınlığı da 60 cm'ye ulaştı.

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    New York City Belediye Başkanı Eric Adams da, belediye çalışanlarıyla birlikte sokağa çıktı ve Keenan Kış Fırtınası nedeniyle yaşanan yoğun kar yağışının ardından kar küreme çalışmalarında yer aldı.

    "Egzersiz yapmak için yaratıcı yollar buldum" diyen Adams, Jamaika'nın güneyindeki Queens'te yaşadığı dönemlerde okul parasını çıkarmak için çalıştığını ve 'mükemmel kürek becerileri edindiğini' söyledi.

    Adams ayrıca, acemi kürekçilere kürek almadan önce sırt egzersizleri yapmalarını ve esnetmelerini tavsiye etti.

    "İnsanlara esnemelerini ve zaman ayırmalarını söylüyorum; Bu bir maraton değil" diyen Adams, gazetecilere verdiği demeçte, selefleri gibi kürek çekmeyerek yüzünün kızarmasını istemediğini söyledi:

    "Yapmazsam, New York Post evimin dışında olacak ve küreklemediğim karın fotoğrafını çektiklerinden emin olacaklar, bu yüzden kar küreklemek için erkenden orada olacağım."

    BELEDİYEDEN KAR KÜREME İŞÇİSİ İLANI
    Öte yandan, New York Belediyesi, yolların ve caddelerin açılması için geçici kar küreme işçilerinin işe alınacağını duyurdu.

        Belediye açıklamasında "Bir kar fırtınasıyla savaşmak için bir köy gerekir. DSNY kar işçileri alıyor. Kayıtlı işçiler bugün, Pazartesi ve Salı yerel bürolara başvurmalıdır. Ücret, saatte 17 dolardan başlar ve haftada 40 saatten sonra 25.50 dolara yükselir" ifadelerini kullandı.

        'BOMBA SİKLON' OLUŞTU
        ABD Ulusal Hava Hizmetleri (NWS), bölgede soğuk havanın daha sıcak deniz havasıyla karıştığını ve atmosfer basıncında hızlı bir düşüş yaşandığını belirterek bu durumun 'bomba siklon' (bombogenesis) oluşumuna yol açtığını ifade etti.

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        New York Belediye Başkanı kar küredi
        Haberler Dünya New York City Belediye Başkanı Eric Adams balık yemek yerine kar küredi
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