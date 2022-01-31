New York City Belediye Başkanı Eric Adams balık yemek yerine kar küredi

ABD'nin doğu kıyılarını vuran yoğun kar yağışı nedeniyle New York'ta hava sıcaklığı -5 dereceye düşerken, kar kalınlığı da 60 cm'ye ulaştı.
New York City Belediye Başkanı Eric Adams da, belediye çalışanlarıyla birlikte sokağa çıktı ve Keenan Kış Fırtınası nedeniyle yaşanan yoğun kar yağışının ardından kar küreme çalışmalarında yer aldı.
"Egzersiz yapmak için yaratıcı yollar buldum" diyen Adams, Jamaika'nın güneyindeki Queens'te yaşadığı dönemlerde okul parasını çıkarmak için çalıştığını ve 'mükemmel kürek becerileri edindiğini' söyledi.
Adams ayrıca, acemi kürekçilere kürek almadan önce sırt egzersizleri yapmalarını ve esnetmelerini tavsiye etti.
"İnsanlara esnemelerini ve zaman ayırmalarını söylüyorum; Bu bir maraton değil" diyen Adams, gazetecilere verdiği demeçte, selefleri gibi kürek çekmeyerek yüzünün kızarmasını istemediğini söyledi:
"Yapmazsam, New York Post evimin dışında olacak ve küreklemediğim karın fotoğrafını çektiklerinden emin olacaklar, bu yüzden kar küreklemek için erkenden orada olacağım."
BELEDİYEDEN KAR KÜREME İŞÇİSİ İLANI
Öte yandan, New York Belediyesi, yolların ve caddelerin açılması için geçici kar küreme işçilerinin işe alınacağını duyurdu.