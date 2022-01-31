Kuzey Kore, Hwasong-12 tipi "uzun menzilli balistik füze" denediğini duyurdu! Fotoğrafları servis edildi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde dün sabah denenen füzeye ilişkin bilgi verildi.
Buna göre denemesi yapılan füzenin Hwasong-12 tip "uzun menzilli balistik füze" olduğu belirtildi.
"Ülkenin kuzeybatı bölgesinde en yüksek açılı fırlatma sistemiyle" Japon Denizi (Doğu Denizi) sularına doğru yapılan denemenin "komşu ülkelerin güvenliği dikkate alınarak" gerçekleştirildiği bildirildi.
İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, denemesi yapılan füzenin fotoğraflarını yayımladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denemeyi izlediğine dair bilgi verilmedi.
Japonya Savunma Bakanlığına göre, menzili 5 bin kilometreyi bulan Hwasong-12 füzeleri, tüm Japonya ve Batı Pasifik'teki ABD'ye ait Guam Adası'na ulaşabiliyor.
SON BİR AYDA YAPILAN 7. DENEME
Güney Kore füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini açıklamış ve 2017 sonrası Pyongyang'ın "en uzun menzilli füze denediğini" bildirmişti.