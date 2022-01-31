Kuzey Kore, Hwasong-12 tipi "uzun menzilli balistik füze" denediğini duyurdu! Fotoğrafları servis edildi

Japonya Savunma Bakanlığına göre, menzili 5 bin kilometreyi bulan Hwasong-12 füzeleri, tüm Japonya ve Batı Pasifik'teki ABD'ye ait Guam Adası'na ulaşabiliyor.

SON BİR AYDA YAPILAN 7. DENEME

Güney Kore füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini açıklamış ve 2017 sonrası Pyongyang'ın "en uzun menzilli füze denediğini" bildirmişti.