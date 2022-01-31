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    • Dünya
    • 31.01.2022 12:53
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    • 31.01.2022 12:58
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    Kazakistan'da 40 milyon ton rezerve sahip petrol yatakları keşfedildi

    Kazakistan'ın batısındaki Özen petrol sahasında 39,9 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği bildirildi. Rezervler 2017'den bu yana yapılan ek sondajlar ile keşfedildi.

    AA
    40 milyon tonluk petrol rezervi keşfedildi

    Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi KAZMUNAYGAZ'dan yapılan açıklamada, Özen petrol sahasında 2017'den beri ek sondaj çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, çalışmalar kapsamında petrol sahasındaki 368 metrekarelik bir alanın üç boyutlu detaylandırılmış planının çıkartıldığı ve buna göre 39,9 milyon petrol rezervine sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği kaydedildi.

    Böylece ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz sahalarından olan Özen'de söz konusu keşifle toplam petrol rezervinin yüzde 8 arttığı ifade edilen açıklamada, "Şu anda yeni keşfi hesaba katma ve üretime sokma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla petrol sahasını geliştirme projesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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