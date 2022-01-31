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    • Dünya
    • 31.01.2022 21:08
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    • 31.01.2022 21:08
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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau koronavirüse (COVID-19) yakalandı

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu ve aşı çağrısında bulundu.

    AA
    O ülkenin Başbakanı pozitif çıktı!

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve şu ana kadar "iyi" hissettiğini açıkladı.



    "MİLLET, LÜTFEN AŞI OLUN"
    Trudeau, "Kendimi iyi hissediyorum ve bu hafta halk sağlığı yönergelerini izleyerek uzaktan çalışmaya devam edeceğim. Millet, lütfen aşı olun" dedi.



    CBC'nin haberine göre, Trudeau, çocuklarından birinin COVID-19 testinin geçen hafta pozitif çıkmasından bu yana tecritteydi.
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    Koronavirüste son durum
    Haberler Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau koronavirüse (COVID-19) yakalandı
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