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    • Dünya
    • 31.01.2022 11:31
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    • 31.01.2022 11:31
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    İsrail güçleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

    İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

    İsrail güçleri Batı Şeria’da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

    Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

    Baskınlarda çoğu Eriha ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.

    İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

    Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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