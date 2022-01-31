Beyaz Saray duyurdu: Rusya Ukrayna’yı her an işgal edebilir

Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ

ABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, (Joe Biden) Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır." diye konuştu.

Kirby, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehditlerde bulunmaya karar vermesinin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini kesin olarak anladığından emin olmak istediklerini belitti.