Beyaz Saray duyurdu: Rusya Ukrayna’yı her an işgal edebilir

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin ABD'den açıklama geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini ifade etti.
Rusya-Ukrayna krizine değinen Psaki, "Rusya'dan gelen tehdit konusunda açık ve samimi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"RUSYA UKRAYNA'YI HER AN İŞGAL EDEBİLİR"
Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus'ta askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade eden Psaki, "Tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyoruz. Çabalarımız, ABD kamuoyunu ve dünya toplumunu bu tehdidin ciddiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor" dedi.
BİR AÇIKLAMA DA PENTAGON'DAN
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, muhtemel bir savaşta Ukrayna topraklarına asker göndermelerinin masada olmadığını, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını söyledi.
Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarını tehdit ettiğini belirterek ABD'nin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım sağlamaya devam ettiğini kaydetti.