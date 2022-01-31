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    • Dünya
    • 01.02.2022 01:29
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    • 01.02.2022 01:39
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    Beyaz Saray duyurdu: Rusya Ukrayna’yı her an işgal edebilir

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin ABD'den son dakika açıklaması geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceğini ifade etti.

    AJANSLAR
    Rusya Ukrayna’yı her an işgal edebilir!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin ABD'den açıklama geldi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini ifade etti.

    Rusya-Ukrayna krizine değinen Psaki, "Rusya'dan gelen tehdit konusunda açık ve samimi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    "RUSYA UKRAYNA'YI HER AN İŞGAL EDEBİLİR"
    Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus'ta askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade eden Psaki, "Tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyoruz. Çabalarımız, ABD kamuoyunu ve dünya toplumunu bu tehdidin ciddiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor" dedi.

    BİR AÇIKLAMA DA PENTAGON'DAN
    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, muhtemel bir savaşta Ukrayna topraklarına asker göndermelerinin masada olmadığını, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını söyledi.

    Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarını tehdit ettiğini belirterek ABD'nin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

        Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.

        UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ
        ABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, (Joe Biden) Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır." diye konuştu.

        Kirby, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehditlerde bulunmaya karar vermesinin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini kesin olarak anladığından emin olmak istediklerini belitti.

        Sözcü, "ABD, NATO müttefiklerimizi ve kıtadaki müttefiklerimize verdiğimiz taahhütlerimizi savunmak için savaşacaktır." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Biden'ın "yakın zamanda Avrupa'ya asker sevk edeceklerine" ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirby, bahsi geçen kuvvetin daha önce teyakkuza geçirilen ve NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilecek 8 bin 500 askere ek olacağını söyledi.

        Kirby, bu konuda bölge ülkeleri ile istişarelerin devam ettiğini ve henüz sevkiyat talimatı almadıklarını belirtti.

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