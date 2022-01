Beyaz Saray duyurdu: Rusya Ukrayna’yı her an işgal edebilir

"RUSYA UKRAYNA'YI HER AN İŞGAL EDEBİLİR"

Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus'ta askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade eden Psaki, "Tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyoruz. Çabalarımız, ABD kamuoyunu ve dünya toplumunu bu tehdidin ciddiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor" dedi.