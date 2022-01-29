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    • Dünya
    • 30.01.2022 01:01
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    • 30.01.2022 01:03
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    İran ile Fransa arasında 'nükleer' görüşmesi!

    Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede nükleer müzakereler ve ikili ilişkiler ele alındı.

    AA
    İran ile Fransa arasında ’nükleer’ görüşmesi!

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ile Macron, nükleer müzakereler, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, Yemen savaşı ve Lübnan'ın durumunu ele aldı.

    Görüşmede "İran'ın müzakere sürecinde anlaşma için ciddiyet ve iradesini ispatladığını" ifade eden Reisi, karşı tarafın atacağı adımların da yaptırımların kaldırılması, bunun doğrulanabilir olması ve garanti verilmesi konularını içermesi gerektiğini söyledi.

    Açıklamada, Macron'un nükleer anlaşma ile ilgili olarak "İran'ın ABD'ye güvenmeme konusunda haklı olduğunu ve Washington'ın sorun oluşturan adımlar attığını ifade ettiği" aktarıldı.

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