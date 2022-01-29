ABD Rusya ile çatışmaya girecek mi? ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dünyaya duyurdu

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi.