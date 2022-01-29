ABD Rusya ile çatışmaya girecek mi? ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dünyaya duyurdu

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi.
ABD Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısı veya işgali, yalnızca çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme gibi temel ilkeleri de ihlal edecektir" dedi.
8 BİN 500 ABD ASKERİ DETAYI
Bakan Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, 8 bin 500 ABD askerinin henüz hiçbir yere hareket etmediğini, mobilize edilirse bu askerlerin NATO Mukabele Gücü'nün bir parçası olacağını vurguladı.