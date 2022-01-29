ABD basını duyurdu: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti

İsrail'in, siber güvenlik şirketi NSO Grup'un ürettiği tartışmalı casus yazılım programı Pegasus üzerinden dünya genelinde birçok alanda diplomatik kazanım elde ettiği iddia edildi. New York Times tarafından yayımlanan araştırma haberinde İsrail dış diplomasisinin, ülkelerin ilgili casus programa siber silah amaçlı erişimini onaylama veya reddetme yeteneği üzerine kurulduğu kaydedildi.
Söz konusu araştırmanın yaklaşık bir yıldır sürdüğü ve istihbarat alanında önde gelen düzinelerce hükümet yetkilisi, güvenlik görevlisi, siber silah uzmanı ve üst düzey iş insanıyla röportajlar sonucu ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Haberde, "Meksika ve Panama gibi ülkelerin Pegasus'a erişim kazandıktan sonra Birleşmiş Milletler'deki kilit oylarda pozisyonlarını İsrail'e kaydırdığı" örneği verilerek, aynı şekilde casus yazılımın İsrail'in Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde ve bölgede yeni ittifaklar kurmasında büyük rol oynadığı vurgulandı.