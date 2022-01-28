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    • Dünya
    • 28.01.2022 08:40
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    • 28.01.2022 08:58
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    Son dakika: ABD'de alabora olan teknedekileri arama çalışmaları durduruldu

    Son dakika haberi... ABD’nin Florida eyaleti açıklarında 22 Ocak’ta hava şartları nedeniyle devrilen teknedeki kayıp 34 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. ABD İçgüvenlik Bakanlığının, kurtarılan kişinin sorgulanması sonrasında, olayın insan kaçakçılığı yapan suç örgütü kapsamında incelediği bilgisi paylaşılmıştı.

    ABD’de şok! Arama çalışmaları durduruldu

    ABD Sahil Güvenlik Kaptanı Jo-Ann F. Burdian, basın toplantısında, denizde kaybolan 39 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

    Burdian, bütün bölgeyi birçok kez aradıklarını vurgulayarak, bu aşamadan sonra aramaları durdurmanın dışında yapılacak fazla bir şey olmadığını düşündüklerini söyledi.

    İNSAN KAÇAKÇILIĞI ÜZERİNDE DURULUYOR
    ABD Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamaya göre, Bahamalar'dan 22 Ocak'ta 40 yolcu ile hareket eden 7 metre uzunluğundaki tekne kısa bir süre sonra fırtınaya yakalanarak alabora oldu.

    Bölgedeki ticari vasıtalar tarafından, Florida Fort Pierce Inlet'in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı duyurulmuş, söz konusu kişinin, teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtilmişti.

    ABD İçgüvenlik Bakanlığının, kurtarılan kişinin sorgulanması sonrasında, olayın insan kaçakçılığı yapan suç örgütü kapsamında incelediği bilgisi paylaşılmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de alabora olan teknedekileri arama çalışmaları durduruldu
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